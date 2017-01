Far og datter funnet etter å drevet til havs i fire uker

De to har tilbakelagt 2.000 kilometer på 27 dager før de drev i land i Ulladulla, sør for Sydney, onsdag. Dermed er det sluttstrek for en omfattende internasjonal leteaksjon etter de to, melder The Sydney Morning Herald.

Ifølge Langdon hadde de nok av mat og så masse hvaler fra den 6,4 meter lange, hjemmelagde katamaranen, som han bukserte over havet med kun ett ror:

– Vi var aldri i fare, vi hadde bare ikke mulighet til å varsle noen. Jeg kan si så mye som at jeg har lært mye om seiling, sier han