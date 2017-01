Grong sparebank og Boli åpnet nye lokaler

Skei&PT spilte minikonsert. Det var turning ved Namsos turnforening, Namsos barne og ungdomskorps spilte, koret Cygnus hadde flashmob som en overraskelse underveis i programmet.

Fornøyd

Torgeir Hanssen, avdelingsbanksjef var i godt hummør.

–Jeg er veldig fornøyd med dagen og glad for at så mange setter pris på vår tilstedeværelse. Det er hyggelig at så mange synes det er fint å ha et ansikt å møte i en hverdag hvor flere av konkurrentene våre gjør seg mindre tilgjengelig lokalt.

Åpnet lommeboka

Det ble også delt ut penger under åpningen.

75.000 i tre år til turnforeningen gjennom en sponsoravtale samt 15.000 i tre år til ungdomskorps gjennom en sponsoravtale.