Kriminell svenske stoppet i kontroll på E14 i Flora

Det er bladet.no som melder om hendelsen som skjedde torsdag ettermiddag. Mannen i 30-årene ble stoppet i en vanlig kontroll av politiet, men patruljen fattet mistanke etter å ha snakket med mannen.

Hadde 130 000 i kontanter

I bilen fant politiet en slåsshanske, pepperspray samt 130 000 kroner i kontanter.

- Han var ruset og hadde heller ikke førerkort. Både slåsshanske, pepperspray og kontanter ble beslaglagt. Han er siktet for flere forhold, det alvorligste gjelder heleri. Vi tror pengene stammer fra ulovlig virksomhet, sier Annar Sparby til bladet.no.

Politiet pågrep vedkommende og han ble innbrakt til Stjørdal lensmannskontor.

Tung kriminell

Sparby forteller videre til avisen at mannen har et langt strafferegister i Sverige. Han er deriblant dømt for medvirkning til drap.

I avhør skal mannen ha vært svært lite sammarbeidsvillig. Det er opprettet straffesak.