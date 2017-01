Stoppet brøytebil med for mye snø på ruta

Politiet foretok en teknisk kontroll på Skogn i tidsrommet mellom 03.15 og 03.45. Det endte med at en brøytebilsjåfør fikk utstedt et forenklet forelegg på grunn av for mye snø på frontruta.

– Patruljen reagerte på sikten hans, og bestemte seg for å gi han et forelegg som han godtok på stedet, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Lars Letnes. Han legger til at sjåføren var på vei for å hente plogen til dagens brøyteøkt da han ble stoppet.

– Bilen var altså ikke ute på oppdrag.