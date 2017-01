Store trafikale problemer på E6 etter vogntog-trøbbel

Det melder politiet i 23-tiden mandag kveld.

De trafikale problemene på stedet startet først i 22-tiden mandag, da politiet fikk melding om at et enslig vogntog hadde kjørt i grøfta på E6 ved Rygg nord for Steinkjer.

Sperret kjøreretningen

Vogntoget skal som følge av uhellet ha sperret sørgående kjøreretning på stedet, ifølge operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Stein Rune Sagen.

Trafikken klarte likevel å passere vogntoget via den nordgående kjøreretningen, inntil politiet i 23-tiden fikk en ny melding om at nok et vogntog hadde havnet i problemer på stedet.

– Dette skjedde da sistnevnte vogntog skulle bremse opp for vogntoget som allerede lå i grøfta. Vogntoget skal da ha sakset, og sørger for at E6 nærmest er stengt, sier Sagen like etter meldingen.

Ber førere være på vakt

Uhellene har skjedd på en del av veistrekket som kan komme brått på førere i området, og politiet ber derfor bilister om å være på vakt.

– Hendelsene har skjedd like etter en sving, så det kan komme overraskende på, sier Sagen, som opplyste om at både bergingsmannskap og strøbil var sendt til stedet for å bistå.

– Så vi regner med at dette vil ordne seg etter at de ankommer stedet, sier han.