– Trailerne står på kryss og tvers på E6

Like etter klokken 18.30 meldte politiets operasjonssentral i Nord-Trøndelag at to trailere hadde kjørt seg fast på E6 ved Gartland. Det skjedde få minutter etter at en semitrailer var berget etter å ha sperret E6 ved Namsskogan i over tre timer.

En sjåfør Trønder-Avisa snakket med hadde forsøkt å kjøre E6 fra Namsskogan i retning mot Steinkjer. Han forteller at han sto vel og lenge ved Lindmoen nord for Trones i påvente av at semitraileren skulle berges.

Når han endelig fikk kjøre videre ble det en ny stopp noen få mil lenger sør.

Kom seg ikke av flekken

– Ved Gartland sto det to nye trailere. Det var en utenlandsk semitrailer som ikke kom seg opp bakken mot Gartland. Den klarte akkurat å rygge av vegen, så den sperrer ikke hele vegen, sier T-A-tipseren klokken 18.40.

I følge politiet var det to trailere som trøblet på E6 ved Gartland.

– To lastebiler står i bakken mot E6. Ett kjørefelt er åpent. En av lastebilene kom seg raskt løs.

Vegtrafikksentralen ble varslet, og entreprenør ble sendt til stedet for å ordne opp i de kaotiske forholdene.

– Klokken 19.30 ble det også sendt oppover bergingsbil, så situasjonen er ventet å løse seg innen kort tid. Bergingsbilene har hatt mange oppdrag, så de er litt opptatt, opplyser politiets operasjonssentral klokken 20.

– Dårlige kjøreforhold

Ifølge en annen T-A-tipser er det svært dårlige kjøreforhold på E6 nord for Grong.

– Jeg kan trygt si at jeg har kjørt på bedre forhold enn det vi har nå. Trailerne står på kryss og tvers langs hele vegen – de er som Bambi på glattisen.

Tidlig tirsdag morgen var det væromslag i Nord-Trøndelag og stødige minusgrader gikk over til mildvær og regn.

OBS-varsel om kjøreforhold

Dette kan føre til vanskelige kjøreforhold, og både Meteorologene og Statens Vegvesen går derfor nå ut og advarer mot vanskelige kjøreforhold i Trøndelag:

Meteorologisk Institutt har sendt ut følgende OBS-varsel:

– Tirsdag er det utrygt for vanskelig kjøreforhold på grunn av fare for underkjølt regn og omslag til mildvær.