Rykket ut til pipebrann i Namsos

Politiet meldte i 21-tiden tirsdag kveld om at det hadde oppstått en pipebrann på en privat adresse i Namsos sentrum.

Nødetatene ble sendt til stedet for å sjekke forholdene, og kunne i 21.30-tiden melde om at brannen var under kontroll.

Begrenset til pipa

Etter nærmere sjekk opplyser politiet om at brannen tilsynelatende skal ha vært begrenset til pipa, og ikke påført skader på øvrige deler av boligen.

Alle kom seg ut

Alle personene som har oppholdt seg i boligen skal ha kommet seg ut av bygget etter at det tok fyr.

I 22-tiden skal varmen i pipa ha avtatt, men boligeierne ble ilagt fyringsforbud.