Kvinne kjørte på and

Det var i Høylandet klokken 22.07 onsdag kveld at en bilfører ringte inn til politiet i Trøndelag med beskjed om at hun hadde kjørt på ei and.

Anda hadde det ikke bra etter påkjørselen, og viltnemnda ble derfor sendt ut på leting etter den.

– Det gikk nok litt dårlig for anda, sier operasjonsleder for Trøndelag politidistrikt, Stig Rune Sagen.