Søknadskrøll kan gi prikktildeling for to Verdal-bedrifter

Sakene omtales på Verdal kommunes nettsider før formannskapsmøtet i kommunen 19. januar.

Her går det frem at både Deera Verdal AS og Ørens Meieri AS i Verdal nå kan bli tildelt prikker etter å ha glemt å sende inn søknad om godkjenning av ny stedfortreder for sine skjenkebevillinger.

I henhold til alkohollovens § 1-7c skal det for hver bevilling utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten.

Brudd på lovverket medfører tildeling av to prikker, som også er rådmannens innstilling i saken.

Hendelsen skal ha skjedd etter at de opprinnelige stedfortrederne har sluttet i sine stillinger, uten å få godkjent ny fortreder.