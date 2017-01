15-20 ungdommer på hjemme alene-fest

Like etter midnatt, natt til søndag, var politiet i Stjørdal innom en privatadresse etter meldinger om feststøy. Der kom politipatruljen over et lystig lag med 15-20 ungdommer på 16-17 år.

- Flere ungdommer stakk fra stedet da politiet kom, opplyser operasjonsleder Jan Tore Tiltnes ved politiet i Trøndelag.

Politiet fikk dempet festmusikken, og kontaktet samtidig foreldrene til gutten som hadde hjemme alene-festen.

- Foreldrene må følge opp ungdommene selv, hvis det finner det nødvendig, sier operasjonslederen.