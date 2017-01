Hadde førerkort i én uke - ble tatt i 122 km/t

Politiet i Trøndelag gjennomførte en fartskontroll på E6 nord for Steinkjer mandag ettermiddag. Det endte dårlig for en meget fersk sjåfør.

I 80-sonen på firefeltsvegen i Steinkjer kom en person kjørende i 122 km/t. Altså 42 km/t over fartsgrensa og seks kilomter i timen over grensa for å miste førerkortet.

Vedkommende som kjørte bilen hadde hatt førerkortet i én uke.

Politiet opplyser at personen har samtykket til førerkortbeslaget og erkjent forholdet.