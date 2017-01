Sovnet i dusjen og laget oversvømmelse

– En melder sa at det kom vann fra leiligheten over. Etter hvert viste det seg at en person hadde sovnet i dusjen, som måtte vekkes av politipatruljen, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til Adressa.

Politiet anyder at beruselse kan være årsaken til duppen i dusjen og videre til oversvømmelsen.