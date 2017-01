Avvikler Garnstua i Kjøpmannsgata

– Jeg har drevet Garnstua de siste vel ti årene, og jeg har bestemt meg for å slutte. Har inntil nylig hatt en interessent som ville kjøpe selskapet, eller butikken, for å fortsette drifta her. Så kom det brått en endring i disse planene, og nå stenger jeg snart ned her, uten å kunne si noe mer om en eventuell fortsettelse i disse lokalene, sier innehaver av Garnstua, Eva Selnesaune til bladet.no

Selskapet Garnstua har eksistert i Stjørdal i 25 år med flere forskjellige eiere.