Fant igjen stjålet bil med hund i bagasjerommet

En svart Volvo V70 ble tatt på Cirkle-K i Moan i Levanger onsdag ettermiddag.

I bilen satt også en fem år gammel Staffordshire bull terrier. Eier Kjell Rune Hauglid sa til Trønder-Avisa at det viktigste var å få tilbake hunden.

- Det er en vennlig hund, som stort sett pleier å ligge i fanget mitt. Jeg driter i hva som skjer med bilen, bare jeg får tilbake hunden, sier han.

Litt over klokken 20.00 onsdag kveld opplyser operasjonsleder Rune Reinsborg om at bilen er funnet, og at hunden er i god behold.

- Vi har pågrepet en person som også har erkjent å ha stjålet bilen. Han er også mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, sier Reinsborg.

Da Trønder-Avisa kommer i kontakt med eier Kjell Rune Hauglid igjen, hører vi hunden bjeffe i bakgrunnen.

- Nå er vi veldig glad og fornøyd. Bilen er like hel, men det var som jeg sa, viktigst med hunden, sier han.

Reinsborg påpeker at tiltyveriet var av den lettvinte sorten. Hauglid hadde tatt en lettvint løsning og gikk fra bilen med nøklene i, for å gjøre et raskt ærend inne på bensinstasjonen.

- Jeg har lært av dette. Det viser seg at dette skjer også her i Levanger. Jeg har jo gjort dette før, og alltid tenkt at det går bra, men det skal aldri skje igjen, sier han.

Reinsborg påpeker at det er tredje gangen på kort tid at en bil blir stjålet med nøklene i utenfor butikk, bensinstasjon eller lignende.

- Da kommer tyvene til dekket bord. Det blir rett og slett litt for lettvint, og man vet aldri hvilken fører som kan stikke av med bilen, sier han.