Steinkjerbygg på uønsket nattlig besøk i Levanger

Han hadde tatt den lange vegen fra Steinkjer til Levanger, men kom seg rett og slett ikke hjem igjen – og opplevde både at han var uønsket på byen stasjon og på et hotell i sentrum.

– Steinkjermannen prøvde tirsdag kveld å komme seg inn på Levanger stasjon, men de skulle stenge for dagen og mannen ble bortvist av en vekter. Deretter hadde han noen timer «fri» før han cirka klokken 02.00 prøvde å komme seg inn på et hotell i sentrum, sier Stig Rune Sagen som er operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag.

Heller ikke her fikk han komme inn, og hotellet varslet politiet om mannen.

– Vi løste problemet ved å plassere mannen i en politipatrulje og kjøre han hjem til Steinkjer, opplyser Sagen.