Knuste bilrute, slo og skallet ned polititjenestemann

– Det var en person som hadde knust ei bilrute ved Remyra grendehus i Stjørdal. Politipatruljen på stedet fikk vedkommende pekt ut, men da de tok kontakt var han vanskelig. Han ville ikke oppgi personalia og var amper, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen i Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk melding om ruteknusingen klokken 02.34.

– Mannen i 20-årene slo tjenestemannen i ansiktet før han skallet ned vedkommende ved pågripelsen. 20-åringen ble sittende i arresten natten over. Han er anmeldt både for skadeverk og vold mot polititjenestemann. Tjenestemannen ble sendt til sjekk og ble behandlet for kutt i ansiktet, sier Sagen.

Mannen i 20-årene er anmeldt for skadeverk på en bil og vold mot en polititjenesteperson - Strl. § 155.