Svenske gikk til angrep med ostehøvel

En 23-åring fra Jämtland er tiltalt for to tilfeller av trusler. Dette etter at han angivelig truet med å stikke en annen mann med en ostehøvel.

Ifølge de svenske påtalemyndighetene har den fornærmede følt en alvorlig trussel for sin egen sikkerhet. 23-åringen ble pågrepet i Krokom 19. januar og påtalemyndighetene mistenker at han ved to anledninger samme dag truet den redde mannen.

23-åringen skal ha holdt en stekepanne som skjold og gått til angrep på mannen med en ostehøvel, skriver avisen LTZ.