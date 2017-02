19-åring og 47-åring barket sammen i Levanger

To menn på henholdsvis 19 og 27 år havnet fredag ettermiddag i slåsskamp på en privat adresse i Levanger.

– Kraftig sammenstøt

Det opplyser politiet i 19.45-tiden fredag.

– Vi fikk en melding om hendelsen i 16-tiden, hvor de to involverte hadde havnet i et ganske kraftig sammenstøt, sier operasjonsleder Lars Letnes for politiet i Nord-Trøndelag.

– Vi vet ikke helt hva som har skjedd, men de ble begge sendt til helse for sjekk i etterkant av hendelsen, og klarert en tid senere.

Tatt med inn av politiet

De to mennene ble etter helsesjekken tatt med inn til avhør av politiet.

– Vi har nå sendt ut en bil for å ta dem med inn til stasjonen, hvor vi må prøve å finne ut av hva som har skjedd før og under sammenstøtet, sier Letnes.