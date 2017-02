Nordmann pågrepet på utested i Åre.

Politiet i Sverige meldte lørdag morgen at de hadde en norsk overnattingsgjest på politistasjonen i Åre. Like etter klokken ett, natt til lørdag, ble en mann i 25-årsalderen tatt hånd om av ordensvaktene i entreen på et utested i skimetropolen.

Politiet ble tilkalt, og patruljen som ankommer utestedet fatter mistanke om at mannen er påvirket av narkotika. Mannen blir med politipatruljen for prøvetaking. På grunn av at mannen var så ruset, og ute av stand til å ta vare på seg selv, måtte mannen sove ut rusen på stasjonen gjennom natta.