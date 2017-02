Ny person pågrepet for Melhus-drapet

Fra før er en 26 år gammel mann siktet i saken.

Mannen i 30-årene ble pågrepet fredag kveld og er siktet for drap eller medvirkning til drap, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt.

Det er ikke tatt stilling til om mannen skal framstilles for fengsling. Han blir søndag framstilt for lege, og trolig avhørt av politiet.

Relasjon

– Det er en relasjon mellom denne mannen, mannen i 20-årene som er siktet i samme sak, og avdøde, men vi kan ikke si noe mer om hvilken relasjon dette er. Det er fortsatt for tidlig for oss å si noe konkret om hva som kan ha skjedd på stedet, men vi kommer tilbake med mer informasjon når vi kan, sier politiadvokaten.

– Etterforskningen fortsetter med fullt trykk, og det skal gjennomføres tekniske undersøkelser og taktisk etterforskning for å finne ut mer om de siktedes eventuelle rolle i drapet, sier Aunet.

Mannen i 30-årene har fått oppnevnt advokat Tore Angen som sin forsvarer.

Nekter skyld

Drapsofferet ble funnet livløs i en bolig på Ler i Melhus onsdag 25. januar. Den drapssiktede 26-åringen var opprinnelig siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men siktelsen ble skjerpet til å omfatte drap.

Den foreløpige obduksjonsrapporten av avdøde har avdekket at han ble utsatt for vold og døde av skadene.

26-åringen er varetektsfengslet i to uker, men nekter straffskyld og hevder at han ikke har noen rolle i saken. Hans oppnevnte forsvarer, Arve Opdahl, har forklart at mannen var en god bekjent av den avdøde.

Også en annen mann, som ble pågrepet dagen etter drapet, er formelt siktet i saken. Mannen ble imidlertid løslatt fordi mistanken mot ham var svekket.