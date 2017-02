Felleskjøpet flytter og bygger nytt

Felleskjøpets anlegg i Verdal er i dag omgitt av kalkvirksomhet hvor Franzefoss Minerals har store eierinteresser.

Når Felleskjøpet står ovenfor en oppgradering av sin gjødselterminal, og Franzefoss Minerals skal videreutvikle utnyttelsen av Nord-Europas beste og største kalkforekomst, var flytting og nybygging det beste alternativet for begge parter, skriver Felleskjøpet Agri SA i en pressemelding tirsdag morgen.

– Felleskjøpet og Franzefoss Minerals startet allerede i 2010 sonderinger med Trondheim Havn og har vurdert flere alternative løsninger for å sikre langsiktighet og utviklingsmuligheter på Verdal Havn. Etter nøye vurderinger var flytting det beste alternativet. Vi må oppgradere gjødselterminalen slik den står i dag. Dagens tomt er i overkant stor for vårt behov og fører til at vi kjører lange avstander med truck og hjullaster. I tillegg er vi omgitt av steinindustri på begge sider – med de utfordringer dette medfører, sier Arnfinn Sjøseth, industrisjef for korn og plantekultur i Felleskjøpet Agri.

Det nye anlegget skal etter planen settes i drift 1. oktober i 2017. Eksisterende tomt med infrastruktur selges til Franzefoss Minerals. Felleskjøpet fester nytt tomteareal fra Trondheim Havn på nordsiden av havnebassenget og bygger ny terminal for handtering av bulk og emballert vare av gjødsel og ensileringsprodukter.