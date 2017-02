Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet

Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sier programkomiteens nestleder Harald T. Nesvik til NTB.

- På den måten kan man kanalisere midlene på en mer effektiv måte over hele landet og dermed få økte ressurser nærmere der folk bor, sier han.

Programkomiteen i Frp sitter i disse dager samlet i Son i Akershus for å legge siste hånd på sitt forslag. Komiteens forslag skal så til behandling i landsstyret, som igjen innstiller til partiets landsmøte i mai.

- Uansvarlig

Høyre-politiker Hårek Elvenes, som sitter i justiskomiteen på Stortinget, er lite begeistret for forslaget.

- Å legge ned POD er uansvarlig. Det er blindhet for politiets store utfordringer i en uhyre viktig omstillingsperiode, sier han til NTB.

Elvenes sier forslaget får stå for Frps regning.

- Norsk politi har 16.000 ansatte og trenger en tydelig og kompetent ledelse. Gjørv- kommisjonen påpekte nettopp behovet for dette, understreker han.

Gjørv-kommisjonen evaluerte de norske etatene etter 22. juli-terroren.

- Vi trenger ett politi i Norge. Da trenger vi også en tydelig overordnet politifaglig ledelse. Nettopp mangelen på dette er årsaken til mange av utfordringene i norsk politi i dag, mener Elvenes.

Ville legge ned

Både Frp-leder Siv Jensen og nestleder Per Sandberg har tidligere vært ivrige etter å legge ned POD, som i stedet har vokst siden Høyre og Frp overtok makten i 2013.

Dagbladet viste i fjor høst til at POD fikk mer enn doblet sitt årlige driftsbudsjett fra 125 millioner i 2012 til 275 millioner i 2016.

- Det er en viss vekst i Politidirektoratet, men det er jo en veldig vekst ute i politiet også, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB mandag.

- Det er blitt betydelig flere årsverk ute i politiet. Men hvis man skal ha en datainvestering eller prosjekter du skal gjennomføre, så må man i en periode styrke Politidirektoratet, sa hun.

270 ansatte

Også Senterpartiet foreslo i et programutkast i fjor høst å legge ned POD for å få flere operative politifolk. Forslaget vekket forståelse hos Politiets Fellesforbund.

- Det er for voldsomt å gå for nedleggelse uten forbehold, men vi mener at Politidirektoratets sin rolle bør vurderes, uttalte forbundets leder Sigve Bolstad.

Politidirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Etaten har i dag omkring 270 ansatte.

POD skal gjennomføre regjeringens politikk løpende i henhold til tildelingsbrev og oppdragsbrev, forvalte regelverk og tilskudd, være faglig rådgiver overfor Justisdepartementet og politiet og være virksomhetsstyrer av politi- og lensmannsetaten.

POD ledes i dag av politidirektør Odd Reidar Humlegård.