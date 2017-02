85-åring dømt for å plage naboer

Salten tingrett mener ifølge Dagbladet at mannen har brutt et besøksforbud han var ilagt som følge av en konflikt med naboekteparet. I tillegg er han dømt for plagsom oppførsel.

Retten mener at mannen blant annet krenket naboene ved at han "dunket krykken sin hardt i bakken slik at det medførte støy inne i boligen, samt at han blinket gjentatte ganger med en lampe fra et vindu da N.N. (fornærmede) gikk fra boligen".

85-åringen skal også ha gått mot naboen "mens han stirret på ham og dunket krykken sin hardt i bakken gjentatte ganger slik at det medførte støy". Han skal også ha siktet med stokken som gevær.

Tingretten dømte mannen til 60 dagers betinget fengsel og en bot på 15.000 kroner.

–Han bestrider at han har brutt forbudet og anker derfor dommen, sier forsvarer Tarjei Ræder Breivoll.

Den fornærmede naboen ønsker ikke å kommentere saken.

Konflikten strekker seg langt tilbake i tid og startet etter at det ble bygget et hus på nabotomten til den 85 år gamle mannen i 2006, hvor de fornærmede naboene flyttet inn. Mannen hadde lenge prøvd å stoppe utbyggingen gjennom formelle innsigelser.