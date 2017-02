Førerkortbeslag og bot for brudd på vikeplikt

En innherredsmann i 60-årene valgte en desemberdag i 2016 å ikke benytte seg av vikeplikten han hadde ved innkjøring i kryss. For å unngå å kollidere med bilen han hadde vikeplikt for, valgte innherredsmannen i stedet å legge seg over i kjørefeltet for motgående trafikk, hvor han frontkolliderte med en annen personbil.

Ingen personskader

Ingen personer kom til skade i kollisjonen, men kjøretøyene fikk materielle skader.

Tidligere i år måtte innherredsmannen svare for sitt vikepliktsbrudd i Inntrøndelag tingrett, hvor han avga en uforbeholden tilståelse.

Førerkortbeslag og bot

Retten kom til at en passende straff for vikepliktsbruddet var førerkortbeslag i fire måneder samt en bot på 9.000 kroner.