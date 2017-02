Namsosing hentet av politiet i Stjørdal

Ansatte ved et utested i Stjørdal kontaktet mandag kveld politiet da en mann i 50-årene fra Namsos nektet å forlate stedet.

– Mannen var beruset, og nektet å dra. Da vi kom i kontakt med ham besluttet vi å ta ham med oss, sier operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Ole Tuset.

Han sier videre at politiet nå leter et alternativt sovested for namsosingen.

– Vi regner derfor med at det ikke blir noen anmeldelse av mannen.