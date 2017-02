Diesellekkasje på E6 etter vogntog-velt

Politiet meldte først om hendelsen klokken 21.15, og både politi, brannvesen, ambulanse og bergingsbil ble sendt til stedet.

Føreren av vogntoget skal ha vært ved bevissthet etter ulykken som skjedde ved Gartland, og ble sendt med ambulanse fra stedet i 22.30-tiden.

Sperret veien

– Vogntoget har veltet på veien, og sperrer trafikken på stedet, opplyste operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Stig Rune Sagen, klokken 22.20, og sier det ikke har kommet meldinger om at andre kjøretøy er innvolvert i ulykken.

Etter velten skal det også ha oppstått en diesellekkasje fra vogntoget, men brannvesenet skal ha fått kontroll over situasjonen etter å ha skumlagt veibanen.

Trønder-Avisas fotograf på stedet meldte også om at det luktet diesel i området etter velten.

Ukjent skadeomfang

Skadeomfanget for sjåføren av vogntoget er fortsatt ikke kjent, og i 23.15-tiden melder operasjonsleder for politiet, Kjetil Mollan, at det heller ikke er kjent hvordan ulykken har oppstått.

– Vi vet foreløpig ikke noe mer om situasjonen, sier Mollan.

Omkjøring på stedet

Operasjonslederen sier politiet i samråd med veitrafikksentralen vil vurdere en omdirigering av trafikken utover natten.

– Det kan bli aktuelt å omdirigere trafikken via Høylandet til stedet er klarert, sier Mollan.

Dette bekreftes også av Statens Vegvesen VTS, som via sin twitter-konto kl. 23.10 melder om lokal omkjøring på stedet.