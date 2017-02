Flytter masterstudium fra Steinkjer til Stjørdal

Det er et samlingsbasert masterstudium i økonomi og ledelse, Master of Business Administration, som nå legges til Nord Universitetets avdeling i Stjørdal, skriver adressa.no.

– Vi har i dag et studium med 45–50 studenter i Steinkjer. Det legger vi ned og flytter det isteden til Stjørdal, fordi vi mener markedet er bedre der, sier Frode Soelberg, som er ansvarlig for MBA-studiet ved Handelshøgskolen ved Nord Universitetet til avisa.

Studiet er rettet mot næringslivet og videreutdanning for folk som allerede er i arbeid og har en bachelorgrad. Soelberg legger ikke skjul på at de nå sikter mot det nasjonale markedet. Årsaken til at valget falt på Stjørdal som studiested er derfor nærheten til flyplassen.

– Det er rettet mot personer som trenger faglig påfyll eller skal bytte jobb. Vi ser for oss å legge opp flere ulike pakker og utdanningsløp innen økonomi og ledelse, sier Soelberg til adressa.no.

Ambisjonen er 100 nye studenter årlig. Disse kommer i tillegg til de mellom 400 og 500 studentene som allerede er tilknyttet Nord Universitet i Stjørdal.