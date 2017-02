Oppdaget kikhoste på barneskole i Levanger

– Vi har fått bekreftet ett tilfelle og har sendt ut melding så folk kan følge med om det er symptomer, forteller rektor Geir Mediås til innherred.no (krever innlogging).

Luftveisinfeksjon

Ifølge Folkehelseinstituttet defineres kikhoste som en allmennfarlig smittsom sykdom. Kikhoste er en bakteriell luftveisinfeksjon forårsaket av Bordetella pertussis. Sykdommer arter seg som langvarig og kraftig hoste, hos barn ofte med karakteristiske kikeanfall etterfulgt av brekninger.

Kommuneoverlege Ragnild Aunsmo opplyser om at hun ikke har hørt om tilfellet på skolen når avisa tar kontakt. Hun forteller videre at det var et utbrudd før jul der 10-15 barn og voksne fikk kikhoste i Levanger.

Kan være farlig for barn

Sykdomsforløpet deles inn i to stadier: det katarralske stadiet med forkjølelsesliknende symptomer som hoste, feber og rennende nese som varer ca. 1 uke.

Etterpå følger det paroksystiske stadium (anfallstadium) som er kjennetegnet av kraftige hosterier med forsert inspirasjon (kiking), eventuelt med brekninger eller oppkast. Anfallene kan vare i flere uker, og sykdomsforløp i 2-3 måneder eller mer er ikke uvanlig.

Kikhoste kan være farlig for små barn, spesielt for spedbarn fordi de kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfallene. Sykdommen kan i sjeldne tilfelle føre til hjerneskade på grunn av surstoffmangel under hosteanfallene, evt. også ved giftvirkninger fra bakterien.

Dødsfall på grunn av kikhoste forekommer i dag svært sjelden i Norge. Voksne kan også utvikle typisk kikhoste, men som oftest får voksne et lettere sykdomsbilde.