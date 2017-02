Vegvesenet advarer mot vanskelige kjøreforhold

Det kom noen centimeter nysnø over stort sett hele fylket natt til mandag. Dette gjør at Statens vegvesen jobber på spreng for å gjøre vegene best mulig klar til morgentrafikken.

– På grunn av stort snøfall forventes det trafikale utfordringer i morgentrafikken. Dette gjelder spesielt på kysten av Trøndelag, opplyser Statens vegvesen via Twitter.

Hullete E6-omkjøring

Det har også oppstått flere hull i vegbanen på omkjøringsvegen for E6 på Skogn. Det er omkjøring midlertidig på fylkesveg 61, og her har det oppstått flere hull på grunn av nedbør.

– Vær obs, oppfordrer politiet på Twitter.

Fly forsinket

Flere avganger fra Trondheim lufthavn ble mandag morgen forsinket på grunn av trøbbel med de-icing-maskina.

– Vi har hatt forsinkelser på mellom 30 og 60 minutter, men nå er vi oppe og går igjen sier operativ sjef Thomas Wintervold i Avinor til NRK.

