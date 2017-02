Frode fylte saltsyre på tanken på bussen

Frode Aalberg flyttet hjem fra Østlandet for snart ti år siden, og etablerte seg etter hvert med verksted for bilsportsatsingen sin i Teglverket ved fylkesveg 757 mellom Verdal sentrum og Stiklestadm skriver Innherred.

Fikk «grusom» idé

Teambussen hans har gjentatte ganger blitt utsatt for tyveri av diesel mens den har stått parkert, men da busssen havarerte etter en tur i utlandet fikk Aalberg en «grusom» idé.

Siden bussen uansett var ukjørbar tenkte Aalberg at han kunne spille eventuelle framtidige kjeltringer et puss. Senhøstes tok han nemlig et spesielt grep.

– Det var vel rundt 60 liter diesel igjen da bussen kom tilbake hit. Jeg helte på rundt fem liter saltsyre i tillegg. Hvis noen har prøvd å helle den blandingen på en dieseltank kan jeg i hvert fall garantere at dieselpumpa fort går i stykker, sier Aalberg til avisa.

Gjentok suksessen

Før jul var dieseltanken på bussen i tom, og da fylte Aalberg like godt på noen nye liter med diesel og en ny skvett med saltstyre.

– Nå nylig da jeg sjekket, var også dette borte. Jeg vet ikke om saltsyredieselen faktisk har havnet i noe kjøretøy, men hvis noen får motorhavari med stjålet diesel, så vet de nå årsaken, sier Frode Aalberg til Innherred.