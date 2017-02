Mann ble stoppet av politiet etter mistanke om innbrudd

Det var onsdag formiddag at politiet fikk tips om at en bil var observert ved et forlatt gårdsbruk sør for Levanger.

Kan være gammelt

Politiet dro ut til gårdsbruket og fant en dør som var brutt opp. De kunne ikke se at det var tatt noe av verdi.

– Dette trenger ikke å ha skjedd i dag, forklarer operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Johnny Olsen.

Politiet fant både bil og sjåfør, men vedkommende erkjente ikke å ha brutt seg inn på gårdsbruket.

Eier er varslet

Det opprettes sak på grunn av kjøring uten førerkort og besittelse av narkotika. Mannen har erkjent begge forholdende.

– Eier av gårdsbruket er varslet og får vurdere å gå videre med saken, forteller Olsen.