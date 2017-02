Ekspertene venter lønnsvekst på 2,6 prosent

Folk flest fikk svekket kjøpekraft i året som gikk. I en rapport fra Teknisk beregningsutvalg kommer det fram at reallønnen samlet sett falt med 1,2 prosent etter skatt i året som gikk. Lønningene økte 1,7 prosent, mens prisene steg 3,6 prosent.

Husholdningene venter en lønns- og pensjonsutvikling fram til februar 2018 på 1,8 prosent. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal. Det siste året har husholdningene opplevd at lønn og pensjon har økt med 1,9 prosent.

Prisstigning

Økonomiekspertene venter på sin side at årslønnsveksten for 2017 vil være 2,6 prosent, det samme gjør partene i arbeidslivet, mens næringslivslederne venter lønnsvekst i egen bedrift på 2,4 prosent.

Tallene kommer fra Norges Banks forventningsundersøkelse for første kvartal i 2017. Undersøkelsen er utført av Epinion.

Økonomiekspertene forventer at prisstigningen på varer og tjenester om 12 måneder er på 2,3 prosent. Det er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal. Næringslivslederne tror prisene vil stige 2,8 prosent, en nedgang på 0,2 prosentpoeng, mens husholdningene forventer en prisstigning på 2,7 prosent, en nedgang på 0,2 prosentpoeng.

Lønnsomhet

32 prosent av næringslivslederne venter at lønnsomheten skal bedre seg i løpet av de neste 12 månedene, en økning på 3,7 prosentpoeng fra forrige kvartal. I løpet av de siste 12 månedene oppgir 38,8 prosent av næringslivslederne at de har hatt en bedring i lønnsomheten til bedriften sin.

32,8 prosent av næringslivslederne tror de vil ha flere ansatte om 12 måneder, mens 23,2 prosent regner med å ha færre.21,7 prosent venter at lønnsomheten kommer til å svekke seg det neste året.

46 prosent av husholdningene venter at nivået på innskudds- og lånerenter kommer til å øke i løpet av det neste året. 42,9 prosent venter at rentene forblir uendret.