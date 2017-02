Mysteriet løst: Hamburgen ble stjålet fra Elgkroa

Hamburgeren som ble funnet midt i vegbanen natt til torsdag ble stjålet fra Elgkroa på Røra. Det opplyser kokken på kroa, Otto Heimdal til Trønder-Avisa.

– Hamburgeren lå på baksiden av kroa. Den var tjoret godt fast, så kjeltringene må ha gjort seg flid med å prøve å få den med seg, sier Heimdal.

Var ferdig restaurert

Hamburgeren, som opprinnelig har stått på taket til Elgkroa Grill/China, var plukket ned og har vært gjennom en omfattende restaurering.

– Det var egentlig meningen den skulle på taket igjen i desember, men da var ikke alt klart. Nå er derimot alt gjort klart for hamburgeren igjen kan festet på taket på gatekjøkkenet.

Torsdag morgen var han på E6 og fikk hentet hjem den blytunge hamburgeren ved hjelp av en solid henger. Han frykter kjeltringene har forsøkt å frakte den på taket av bil.

Politiet informert

– Den kan i alle fall virke som om den har ramlet av underveis. Bilsporene går helt fram til hvor hamburgeren lå, så det er i alle fall sikkert at de har brukt bil, sier Heimdal.

Hamburgeren fikk seg en støyt under tyveriforsøket, men Heimdal sier at det lar seg reparere og at burgeren skal på plass på taket så snart som mulig.

Politiet er informert om tyveriet og har fått beskjed om at den er ryddet unna E6.