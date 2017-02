Pirattaxisjåfør fikk 8.000 i bot

19-åringen som ble tatt for pirattaxikjøring i Steinkjer tidligere i vinter har nå fått sin straff.

– Mannen er ilagt et forenklet forelegg på 8.000 kroner. I tillegg fikk han førerkortet sitt beslaglagt for 6 måneder, samt at han må tåle inndragning av profitt, sier etterforskningsleder Leif Gundersen ved Steinkjer politistasjon.

Mannen har vedtatt det forenklede forelegget.

Trønder-Avisa skrev tidligere i vinter om at taxinæringen i Steinkjer hadde sett seg kraftig lei på pirattaxivirksomhet (se sidesak).

Etter en intern aksjon blant taxisjåførene fikk politiet overlevert en liste på 63 navn - og deriblant en topp 10-liste.

Som en følge av dette ble 19-åringen tatt. Han la umiddelbart kortene på bordet.