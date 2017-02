Rundvelt ved Hafstadkorsen i Steinkjer

Like før klokka 07.45 torsdag morgen fikk politiet i Nord-Trøndelag melding om et trafikkuhell like ved Hafstadkorsen i Sparbu.

– Trafikkuhell på fylkesveg 759 ved Hafstadkorsen, Steinkjer. Enslig bil kjørt av vegen. Nødetatene på stedet, var første melding fra politiet.

Rullet rundt

Like etterpå ble det klart at bilen har kjørt i grøfta og rullet rundt.

– Bilen havnet på taket, opplyser politiets operasjonssentral i Nord-Trøndelag.

Sjåføren ble fraktet til legevakt med ambulanse, men skadeomfanget er ikke kjent.