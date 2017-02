En bil med tre barn har veltet på fylkesveg 17

Like etter klokken 11.30 fredag fikk politiet i Nord-Trøndelag melding om en trafikkulykke på fylkesveg 17 like nord for Bangsund.

– Det er en bil fem fire personer som har veltet. Det har vært tre barn i bilen, ser Johnny Olsen som er operasjonleder for politiet.

Fikk sleng

Han sier at bilen har fått sleng, kjørt i grøfta og veltet over på siden.

– Det ser ut som om det har gått forholdsvis greit med de som befant seg i bilen, sier operasjonslederen.

Lynglatt føre

Politipatruljen på stedet meldte om veldig glatte kjøreforhold i området hvor ulykken skjedde.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.