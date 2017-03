To mistet førerkortet etter råkjøring på E6

Mellom klokken 11.30 og 13.45 hadde Utrykningspolitiet en fartskontroll i en 60-sone ved Namsskogan familiepark på Trones.

To fartsglade sjåfører mistet førerkortet etter å ha passert politiet i en alt for høy hastighet. Den av de to som var raskest ut var en sjåfør som passerte fartsmåleren i 91 kilometer i timen i 60-sonen.

I tillegg fikk to sjåfører utskrevet forenkla forelegg – det også for å ha kjørt for fort på kontrollstedet.