Mann stjal taxi i Steinkjer

Like etter midnatt fikk politiet i Nord-Trøndelag melding om en taxi som skulle ha blitt forsøkt stjålet. Da de kom til stedet viste det seg at en beruset mann hadde satt seg i førersetet i taxien og kjørt et kort stykke, før han stakk fra stedet.

Spyttet på politiet

I bilen fant politiet eiendeler som tilhørte mannen og han ble pågrepet i sentrum kort tid etterpå. Da satte han seg kraftig til motverge og spyttet på politiet.

– Mannen var for beruset til å bli avhørt, og fikk overnatte i arresten. Han vil bli avhørt når formen tillater det, sier operasjonsleder Johnny Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Innnblandet i slåssing

Mannen, som har bosted i Inderøy, var også innblandet i slåssing på torget i Steinkjer forut for fyllekjøringen. Uromakeren blir nå siktet både for vold mot offentlig tjenestemann, biltyveri og promillekjøring.