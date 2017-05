Branntilløp fra ståhjuling på soverom i Terråk

Politiet i Nord-Trøndelag melder på Twitter klokken 21.46 om røykutvikling på et soverom på Terråk i Bindal kommune, rett nord for fylkesgrensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland.

Sto til lading

– Det har utviklet seg mye røyk fra en ståhjuling. Mer enn det vet vi ikke, da vi er på veg til stedet, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt til Trønder-Avisa ved 21.50-tiden.

Brannvesenets 110-sentral i Namsos kan fortelle at brannvesenet allerede er på stedet klokken 21.55.

– Det siste jeg har er at vi har kommet fram og holder på å ta oss inn, forteller operatøren ved 110-sentralen.

Klokken 22.10 kan 110-sentralen fortelle at brannvesenet har forlatt stedet.

– Vi har returnert fra plassen. Brannen er slukket, og skadeomfanget skal ha vært lite. Politiet skal dit og gjøre undersøkelser i morgen, forteller operatør Christina Wågan ved 110-sentralen i Namsos.

Lå under senga

Fredag morgen opplyser politiets operasjonsleder Bjørn Haugan at farkosten lå under senga da hendelsen startet.

– Den hadde ikke vært brukt på en stund, og da eieren satte den på lading, ble den varm noe som gjorde at eieren trakk ut kontakten, forteller han.

Det var i etterkant av dette at branntilløpet skal ha startet. Etter å ha vært på stedet har politiet konkudert med at det ikke har skjedd noe straffbart bak hendelsen, og forteller at beboerne i huset selv fikk slukket ildtilløpet som resultat av varmgang i ladeutstyret.