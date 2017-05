Hotellbrann i Åre

Brannvesenet i Åre måtte rykke ut til en brann i Åregården hotell i Åre. Det brant i to rom og spa-avdelingen på hotellet. Brannvesenet fryktet at brannen skulle spre seg via ventilasjonanlegget, men ved halv fem-tiden søndag morgen var brannen slokket.

Hotellet ligger midt i sentrum av Åre og er byens eldste. Ifølge Østersundsposten startet brannen i badstua, men årsaken til brannen er så langt uklar.

Ingen personer ble skadet i brannen.