Ubuden gjest knuste rute

En 19-åring brøt seg inn i en oppgang i et hus i Namsos like etter klokka halv fire natt til søndag. Mannen kom seg inn etter at han knuste ei rute inn til huset.

Vitner meldte fra til politiet, som rykket ut.

– De kunne peke ut gjerningsmannen for oss, sier operasjonsleder Jonny Olsen i politiet. Dermed var det enkelt å plukke opp mannen, som hadde små sår i hendene.

Han anmeldes for skadeverk, står det i politiets logg.