Kvinne i 20-årene slo seg vrang i Levanger

Politiet fikk like over midnatt natt til søndag melding om at en overstadig beruset person oppholdt seg i Levanger sentrum.

Da politiet møtte på vedkommende viste meldingen seg å gjelde en kvinne i 20-årene, som ikke var særlig interessert i å snakke med patruljen.

– Patruljen dro til stedet for å snakke med henne, og se om hun hadde det bra. Men hun slo seg vrang, og det ble besluttet at politiet måtte ta hånd om henne, sier operasjonsleder Ole Tuset ved Trøndelag politidistrikt.

Kvinnen fra Vestlandet ble dermed tatt med inn til arrest, og anmeldt for ordensforstyrrelser.

– Det ble i løpet av natten besluttet å overføre kvinnen til legevakten grunnet beruselse, sier Tuset.