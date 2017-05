Politiet måtte avslutte fest som hadde holdt på i et døgn

Politiet skriver søndag ettermiddag klokken 16.50 at de har avsluttet en fest i Vinne i Verdal. Tross tidspunktet var det trolig hverken barnebursdag eller konfirmasjonselskap - for festen hadde holdt på helt siden lørdag.

– Det var ingen konfirmasjon, nei, sier operasjonsleder Kjetil Mollan til Trønder-Avisa.

Politiet dro til stedet etter meldingen fra naboen kom, og fant seks personer på stedet.

– Vi ga dem pålegg om å avslutte festen, noe vi regner med de kommer til å gjøre, sier operasjonslederen.

Politiet sier forøvrig at de merker at det er varmere i været, på grunn av at det er flere meldinger på støy, fest og alkoholpåvirkning.

– Vi merker at det er vår, forteller Mollan.