Lyngbrann i Nærøy: – Begynner å se bedre ut

Sten Strøm, utryknignsleder i brannvesenet, opplyser ved 16.45-tiden til Trønder-Avisa at et tredje helikopter er på veg til brannområdet.

Han har vært oppe og sett, og mener situasjonen begynner å se bedre ut.

– Vi har fortsatt ikke kontroll, men vi har trua på at med et tredje helikopter vil vi få tatt toppene. Det er ikke fare for noe bebyggelse akkurat nå, så slik sett ser det bedre ut, sier Strøm.

– Det ser voldsomt ut

Ifølge Trønder-Avisas reporter i Kolvereid kan brannen sees fra både Kolvereid og Ottersøya.

– Det ser voldsomt ut. Hele fjellet er i brann. Innsatsledelsen har etablert kommandoplass i et forsamlingshus ganske nært brannen. Helikoptre flyr i skytteltrafikk og henter vann fra et lite ferskvatn og opp til brannen for å slukke. Det står en god del mannskap ute i terrenget i fjellsida og slår med koster for å slukke, sier avisas reporter.

I starten av en fjellveg på stedet er all vegetasjon brent helt ned.

– Vegetasjonen består av lyng og kratt og en del skog nederst i fjellsiden, sier reporteren.

Vil stanse brannen på Kvingra

Lyngbrannen er i nærheten av Holandslia, i Ottersøy i Nærøy. Seks brannkorps deltar med nærmere 100 mann.

Ifølge brannvesenet er det stor fare for spredning til hus som er i nærheten, og klokken 14.30 melder brannvesenet at det fremdeles ikke er kontroll på brannen. Se brannen fra lufta Et område på to ganger én kilometer står i brann ved Holandslia, i Ottersøy i Nærøy. Brannen er ute av kontroll og det er fortsatt fare for at bygninger kan gå tapt.

Anton Bævre, innsatsleder i Vikna brannvesen opplyser til NRK ved 16-tiden mandag at brannen startet flere steder.

Brannmannskapene prøver ved 16-tiden å stanse brannen på øya Kvingra i Nærøy. Øya ligger mot fastlandssiden vis a vis Rørvik på Vikna.

Mannskapene setter nå inn all innsats for å prøve å stanse flammene før de når bebyggelsen på Kvingra.

– Slukningsarbeidet vil på grunn av vinden og landskapet trolig pågå hele natta, sier Bævre til NRK.

Seks brannkorps deltar

Operatør Aleksander Tangen ved 110-sentralen i Namsos opplyser til Trønder-Avisa ved 16.20-tiden at det er et totalt brannmannskap på nærmere hundre personer som mandag ettermiddag jobber intenst sammen med Sivilforsvarets personell mot brannen i Nærøy.

– Vi har foreløpig ikke ny status på situasjonen i og med at mannskapene er i slukkefase. Men slukkingen pågår for fullt og to brannhelikoptre fra selskapet Helitrans på Værnes deltar, sier Tangen.

Brannmannskapet på nærmer hundre kommer fra brannkorpsene i Namsos, Overhalla, Høylandet, Grong, Vikna og Nærøy. Pluss Sivilforsvaret.

Mannskapene er satt på rullering, slik at styrken før hvile seg mellom slagene, opplyser Bærve.

– Tenker langsiktig

Operatør ved 110-sentralen i Namsos, Dag Kåre Ditløv, sier det mandag ettermiddag er umulig å forutsi hvilken retning brannen tar, og at brannvesenet forsøker å tenke langsiktig i bekjempelsen av skogbrannen.

– Vårt hovedfokus nå er å riktig bruk av mannskaper og andre ressurser samt å tenke langsiktig, sier Ditløv.

Han sier det gjøres vurderinger kontinuerlig da det er nesten umulig å forutse hvordan brannen utvikler seg og hvilken retning den tar.

– I prinsippet kan brannen spre seg over alt, med tanke på terreng og vindretning, sier operatør Dag Kåre Ditløv ved 110-sentralen.

Forleøpig kontroll ved husbebyggelse

Klokken 15.30 melder operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Johnny Olsen, at det foreløpig ikke er hus som ser ut til å bli rammet av flammene.

– Det er ingen hus som er i fare akkurat nå, men brannen er ikke under kontroll. Om været endrer seg kan situasjonen også gjøre det samme, sier Olsen.

Kraftig vind

Det er kraftig vind i området og det er et stort areal som står i brann. Skogbrannhelikopteret ble kalt ut klokken 11.18.

– Det har begynt å brenne flere steder og vi har ikke kontroll, forteller Lars Ole Øie, operatør for 110-sentralen i Namsos. klokken 11.00.

Det brenner klokken 11.30 på minst tre forskjellige steder.

Skogbrannhelikopter er satt inn

Brannvesenet har kalt ut mannskap fra Vikna og Nærøy. I tillegg har de varslet Sivilforsvaret.

– Det vurderes hele tiden om vi skal ha mer mannskap på plass, sier Øie.

Klokken 11.07 skriver politiet på Twitter at brannen fortsatt sprer seg og at ytterligere hjelperessurser kalles ut.

Kom seg ut

Alle som befant seg i huset som er truet av brannen har kommet seg ut, opplyser brannvesenet klokken 10.21.

Namdalsavisa har snakket med en av naboene til området som står i brann. En kvinne berømmer brannvesenet for innsatsen:

– Du tror jo ikke det du ser - blir bare stående å gape før det faktisk går opp for en at det brenner, på flere steder, sier kvinnen til NA.

Ifølge brannvesenet er det fortsatt stor fare for hus og andre bygninger, men noe er ifølge naboene berget:

– Alt av hus er jo berget. Jeg så for meg at garasjen ville bli tatt av flammene - både biler og campingvogn. Det gikk heldigvis bra - brannmannskapene er dyktige og var raskt på plass.

Politiet meldte fra om brannen klokken 09.58 mandag formiddag.