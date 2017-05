Det er fire rekkehusboliger i Namsos som skal være brannskadd. Det virker som om flere av dem har hatt full overtenning, foreller vitne på stedet til Trønder-Avisa.

Slukkearbeidet pågår fortsatt ved 17.15-tiden, operatør Dag Kåre Ditløv ved 110-sentralen i Namsos.

De fire boligene henger sammen i en rekke på fem boliger. De brennende rekkeboligene ligger i et område med flere tilsvarende rekkehus.

– To boliger utbrent

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Lars Letnes, opplyser at politiet fikk melding om brannen i Namsos klokka 16.20, men rakk ikke frem til stedet for cirka klokken 17 da patruljen var et stykke unna.

– Det er et rekkehuskompleks med fem leiligheter som brenner, hvorav to er utbrent. Den lengst vest brenner det kraftig i fortsatt, sier Letnes ved 18-tiden og legger til:

– Vinden har løyet og det er rimelig vindstille nå. Da brannen startet var det vind fra sør-sørøst. Det jobbes for å begrense spredning mot marka like ved.

Beboerne i boligrekke 21 og fra tre boliger i rekke 23 er evakuert, ifølge operasjonsleder.

To personer er fraktet inn til legevakta etter å ha inhalert røyk.

– Fare for spreding

Ifølge operatør Ditløv er det full overtenning med fare for spredning både til tilsluttede bygg og skog.

– Det er ankommet støtte fra brannkorps fra Namsos lufthavn, Overhalla og Namdalseid. Det jobbes nå intensivt med å få kontroll på situasjonen, forteller Ditløv til Trønder-Avisa.

– Det er fare for spredning. Så langt vi vet er beboerne evakuert, sier operatør Dag Kåre Ditløv til Trønder-Avisa.

– Naboer vanner takene

Trønder-Avisas fotograf på stedet forteller at beboerne i ei naborekke av boliger står oppe på takene sine og vanner takene for å kjøle bygningene ned.

– Det er svært mye røyk. Det virker hektisk, i og med at brannvesenet i Namsos har sendt en del av mannskapet til Ytter-Namdalen. Men det er kommet støtte fra andre brannkorps i området. Det er også mye folk og ser på, sier avisas forograf.

Røyskadde til sykehus

Ifølge fotografen er det sendt en eller flere røykskadde personer i ambulanse til Namdal Sykehus. Brannvesenet er i ferd med å få opp en skumkanon for å få bukt med ilden.