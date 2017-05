Bil totalskadet

Bilen hadde veltet rundt og var totalskadd. Nødetater rykket ut og tre personer ble kjørt til Sykehuset Namsos. Politiet melder at to passasjerer i bilen anses lettere skadet, og at bilfører sannsynligvis heller ikke er alvorlig skadet. Politiet har mistanke om at det har vært høy fart, og førerkortet til fører er derfor beslaglagt. Ikke mistanke om kjøring i ruset tilstand, ifølge politiet.