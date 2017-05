Ett førerkortbeslag

For de to førerne som fikk forenklet forelegg viste fartskontrollen at de kjørte 77 og 85 kilometer i timen i 60-sonen på stedet.

Førerkortbeslaget og medfølgende anmeldelse for høy hastighet kom etter at bilen det gjelder blå målt til en fart på 86 kilometer i timen i samme 60-sone.

Mannen som mistet førerkortet er 18 år.

Fartskontrollen fant sted i Sør-Beistadvegen, like ved Egge Museum, mellom klokka 22.40 lørdag og 00.06 søndag.