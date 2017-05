Stropp i aksling

Politiet meldte klokken 02.50 at fører ble klemt fast mot et ATV-kjøretøyet i Osen. Uhellet skjedde ved at en stropp på redningsvesten mannen hadde på seg ble strammet som følge av at stroppen viklet seg rundt en aksling på ATV-en.

– Det er ikke mistanke om promille, og det opprettes derfor ikke sak på forholdet. Et hendelig uhell, sier operasjonsleder Lars Letnes ved politiet i Nord-Trøndelag..

Mannen ringte selv til politiet om huhellet. Det blir ikke opprettet politisak på hendelsen.