Tysker dro bombe-spøk ved Brønnøysund lufthavn

– Et eldre ektepar hadde kommet med en usannsynlig dårlig spøk på flyplassen i dag. Hadde påstått at de hadde to bomber i bagasjen, skriver Nordland politidistrikt på Twitter.

Mannen i 70-årene fortalte de ansatte ved flyplassen at han hadde blitt bedt om å ta med seg to bomber inn i flyet, men at han bare hadde tatt med seg én. Dermed ble politiet tilkalt og ekteparet fra Düsseldorf tatt hånd om.

– De ble ransaket fra hårrøtter til tær begge to, vi ransaket bagasjen og hadde hund på stedet, sier operasjonsleder Ann Line Finanger i Nordland politidistrikt til NTB.

Forstod alvoret

De to skal ha forstått alvoret.

– Jeg forsto det sånn at de ble ganske stresset etter hvert, og forsto alvoret. De oppdaget vel at dette ikke er noe man spøker med, sier lufthavnsjef Glenn-Robert Johnssen til Brønnøysunds Avis.

Han mener oppførselen er lite tysk.

– Det er litt utypisk tysk å fleipe med myndighetspersoner. De pleier å være veldig ryddige. Derfor stusset de nok i sikkerhetskontrollen, sier han.

– Utrolig dårlig spøk

De to kom seg til slutt av gårde med flyet.

– Dette var en utrolig dårlig spøk, for å si det sånn. Spesielt i disse terrortider, sier Finanger.

Operasjonslederen vet ikke hvor ekteparet skulle reise. Melding om hendelsen kom klokken 13.16.