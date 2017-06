Førerkortene satt løst for både menn og kvinne

Under to kontroller torsdag beslagla UP fem førerkort. Ett på fylkesveg 17 ved Korsen i Namdalseid og fire på E6 ved Trones i Namsskogan.

96 km/t i 60-sone

Begge stedene ble kontrollene gjennomført i 60-sone og høyeste fart i Namdalseid var 90 km/t, men den var 96 km/t i Namsskogan.

Bilføreren som måtte levere fra seg kortet på Korsen var en 44 år gammel mann fra Østlandet.

På Trones var det en 29 år gammel italiener, 47 år gammel vestlending, 47 år gammel stjørdaling og 27 år gammel nordlandsdame som ble førerkortløs.

Seks slapp med bøter

I tillegg til beslagene ble det skrevet ut seks bøter under fartskontrollene.

Kontrollen på Korsen ble gjennomført i tidsrommet 17.00-19.00 mens kontrollen på Trones foregikk mellom klokka 15.00-19.00.